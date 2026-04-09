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Benz陪葬︱遼寧土豪「活埋」百萬新車 車牌仲要4個「8」︱有片

奇聞趣事
更新時間：21:18 2026-04-09 HKT
發佈時間：21:18 2026-04-09 HKT

遼寧有多段影片流出，顯示有土豪辦喪事時，將一輛全身的Benz S450L，市價約110萬人民幣起的房車「活埋」，作為親人的陪葬品，而且這輛新陪葬車，還配有「8888」靚車牌，被網民指是最牛陪葬。

市價超過110萬人民幣

網絡9日晚間起，流出多條IP在遼寧的影片，顯示當地有人在辦白事，將一輛配有「8888」靚車牌的Benz黑色房車作為陪葬品。

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房車綁有一條紅色長綵帶，被挖泥機緩緩吊入一個墓碑旁的大土坑，然後再覆蓋上泥土。

另一條影片則見到，疑是辦白事的家屬，在帳篷內向正在吃「英雄飯」的客人致謝，餐桌上可見有大龍蝦。

影片在網上不斷升溫獲轉發，引起許多網民討論，「坐標發我晚上去給挖了」、「這叫侮辱奔馳」、「不燒不好使」、「太土豪了吧」、「真孝子」、「太作死了」、「像這種風氣應制止」、「燒幾個車隊不好嗎？司機秘書也給配上」、「應該查一下腐敗」、「會不會連夜被人挖走」。

據網上資料指，奔馳S450L目前在內地市場叫價約在110至逾130萬人民幣。

 

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