廣東老人挖出「手掌」 有人出 ¥8000求購被拒

廣東揭陽有人挖出外形酷似人類手掌的淮山，令當地居民嘖嘖稱奇，有人出價8000人民幣想收購，但被主人拒絕。

據《瀟湘晨報》報道，廣東揭陽日前有一名老人，在其自家菜地，挖出一枝酷似人類手臂連手當的淮山，起初還被嚇一跳，以為真的挖到屍體。

消息迅即在當地成為話題，居民紛紛過來觀看手掌淮山。手掌淮山的主人透露，有人曾出價8000元人民幣收購，但被自己拒絕，目前仍未想到如何處置這條罕有的手掌淮山。

報道指，淮山（山藥）外形多變很常見。它的塊莖在地下生長時，會受到土壤硬度、石塊、根等外界因素的影響，生長方向和形態會發生改變，偶爾就會出現這種酷似動物、人體器官的 「異形」 淮山。口感和營養價值和普通淮山並無區別。