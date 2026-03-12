兩個「好」字︱廣東夫婦生完孖女再生孖仔 醫生：難過中頭獎

廣東有夫妻生下雙胞胎女兒8年後，去年又成功誕下雙胞胎兒子，湊成兩個「好」字，如此純天然連環生孖胎，連醫生也指是難過中彩票頭獎。

據安徽經視報道，廣東韶關的黃先生表示，妻子8年前誕下雙胞胎女兒，現在已讀二年級。



夫妻家族也有「雙胞史」

去年黃先生太太再次懷孕。他表示，當產檢時，醫生很平靜的告訴他們是「單卵雙胎」時，黃先生一下一瞬間他腦子一片空白，不是激動和開心，是難以置信。

廣東有家庭，連續生了兩對雙胞胎成為佳話。AHTV

黃先生指，當時醫生形容，像其這樣連續兩胎也是雙胞胎，機率較中彩票頭獎還低，極為罕見。

他透露，連環生孖胎，估計與自己及妻子的家族也各有親人有「雙胞胎」有關。

黃先生透露，現在兩位姐姐放學後，也趕著回家，爭著照顧現時7個月大的兩個弟弟，減輕了母親的壓力。不過，他坦承，孖女加孖仔令家中食指浩繁，既是壓力也是動力，但對自己擁有這個熱鬧也罕有的家還是很開心。