四「雙」臨門︱安徽孖女嫁孖生兄弟 男女家伯父又是雙胞胎

更新時間：08:30 2026-01-14 HKT
發佈時間：08:30 2026-01-14 HKT

安徽阜陽臨泉縣日前舉行了一場罕見的四「雙」臨門的婚禮，一對00後雙胞胎姊妹，嫁給一對雙胞胎兄弟之餘，男女方的伯父，又巧合是一對雙胞胎。

擬申健力士紀錄

九派新聞報道，雙胞胎新娘中的姊姊單女士表示，自己和妹妹在2022年經媒人介紹，認識同為雙胞胎的宋氏兄弟。

單女士稱，那次見面後，她和妹妹認為自己年齡尚小，原本不打算和相親對象繼續相處。「因為男方臉皮厚（笑），又加我微信」。據單女士介紹，當男方宋先生加她微信的同時，宋先生的弟弟也加了單女士妹妹的微信。於是兩對情侶決定交往，談了兩年戀愛。

1月8日，兩對新人舉行婚禮，當日新娘新郎與親朋合照時，才知道對方的伯父，原來也是雙胞胎兄弟，讓兩家人也大感巧合。

這場四對雙胞胎成姻親的婚禮，因現場有賓客直播，令事件在網上成為熱話，有網民好奇，家裡有這麼多雙胞胎，平時會不會認錯？

單女士承認，雙方父母分不太清，「我婆婆分不清我和妹妹，我的父母分不清雙胞胎兄弟」。不過她也提到，自己和妹妹的相貌、性格還是有差異的。

單女士還透露，由於事件太令人難以置信，她也正聽從嫂子的建議，正在收集資料，準備將「一家有四對雙胞胎」申請列入健力士紀錄。

 

