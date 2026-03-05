Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夢中情豆｜女子¥64購1米長巨豆莢 雲南搭機回大連成焦點｜有片

奇聞趣事
更新時間：08:00 2026-03-05 HKT
發佈時間：08:00 2026-03-05 HKT

「攜帶巨型豆莢旅遊」近日成為內地網民熱議的話題。一名來自遼寧的女子早前於雲南普洱旅遊時，被當地一種外形扭曲、酷似長蛇的巨大豆莢所吸引，更稱之為「夢中情豆」。她將豆莢盤在身上，並將其帶上飛機、跨越4000公里帶回東北家鄉的影片在網絡爆紅，引發網民熱議及模仿。

巨大豆莢忽然爆紅

據《極目新聞》報道，該名來自遼寧大連的陳姓女子，在雲南以64元人民幣（約70港元）購得該巨型豆莢，並表示打算將其帶回家中作裝飾之用。她於3月2日表示，已成功攜帶豆莢，從雲南出發，途經成都轉機，順利返回東北的家中。

相關影片在網上獲得數萬點讚，不少網民對豆莢的品種感到好奇。事件走紅後，陸續有其他網民分享在機場「偶遇」陳女士的照片，因為當時陳女士實在是太過顯眼，成為了眾人的焦點。亦有不少人分享自己攜帶同類巨大豆莢乘搭飛機的經歷，儼然成為雲南旅遊的另類「手信」。

實為本土植物「榼藤」 

資料顯示，這種引起熱議的巨大豆莢，學名為「榼藤」，是豆科榼藤屬植物，俗稱「過江龍」。其豆莢長度可達一米以上，是中國最大的豆莢品種，常見於雲南、廣東、廣西等地。由於其形態獨特多變，近年已成為當地市集常見的手工藝品，深受遊客歡迎。

