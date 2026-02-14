女子稱被教練哄騙多次注射類固醇 下體長出「陰莖」變陰陽人

近日，內地一名女子爆料遭健身教練哄騙，半年內被分11次注射了共計9毫升的類固醇。隨後身體出現聲帶變粗長出喉結、下體還長出男性特徵等異常，身心遭受巨大傷害。她想前往醫院就醫還被教練阻攔。

據深圳新聞網，女子稱：「我變成陰陽人了，下體長出了一個類似於男生那種『小黃瓜』。」

對此，杭州市第一人民醫院心血管內科副主任醫生段徐表示：類固醇是一大類的激素的統稱，包括有糖皮質激素、鹽皮質激素，還有性激素等。健美圈有些在用的主要是雄激素，像睪酮以及睪酮的衍生物，實際在臨床上，它主要作用於一些男性性腺功能低效低下，包括一些腫瘤、特殊的毛病，其實臨床用得並不多。女性用的話，可能會造成雄性化，包括多毛、痤瘡、聲音變粗這樣一些情況，從醫學的角度來，並不建議這些健身人士使用類固醇激素，建議還是通過正常的運動去鍛煉增肌。