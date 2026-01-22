濟南下雪如暴雨梨花針 科普：為何雪花不是六角菱花？｜有片

在山東濟南，昨日（21日）迎來一場特別的雪！有網民反映：這雪花不是平時的六角菱花（或稱星狀雪花），而是細細長長的針形，有如武俠小說中的暗器「暴雨梨花針」！還有人覺得這雪長得像味精，有人則覺得像椰絲，難道是大自然在給濟南撒調味料？

像味精又像椰絲

這場「針形雪」可不是濟南獨有的「限定款」，而是雪花家族裡的常規成員。雪花到底有多少種造型？為甚麼濟南這次會飄「雪針」？

據紅星新聞，自古就有雪花是六角形的說法。但這並不代表雪花只有一種模樣——它就像大自然的「造型師」，會根據環境解鎖不同皮膚。據了解，雪花一共有超過兩萬種形狀，除了六角形片狀之外，還有以下常見的幾種，而每片雪花都是獨一無二的「孤品」。

星狀雪花：這是最討喜的「顏值擔當」，也就是我們常說的六角菱花。通常在-3℃至-8℃、濕度充足的環境下形成，冰晶稜角會瘋狂吸收水汽，長出繁複枝杈，每一片都對稱又獨特。

片狀雪花：像被小刀切出的六角薄板，結構簡單規整。多在溫度接近0℃、濕度適中時形成，質地較薄，飄落時慢悠悠的，常出現在初雪或暖雪天氣裡。

柱狀雪花：外形像六角形粉筆頭，有的兩頭平整，有的尖尖收尾，甚至會多根聚集在一起。一般在溫度極低（低於-18℃）、濕度較低的環境下形成，個頭小巧，不仔細看容易誤以為是冰粒。

針狀雪花：就是濟南今天出現的「主角」。外形像縫衣針，它的兩端有渾圓的，有尖尖的，也有單根針狀和數根針狀合併而成的。

為何濟南出現「針形雪」？

關鍵在溫度和濕度精準配合，缺一不可。據氣象專家解釋，針狀雪花偏愛在-5℃左右的環境中形成。這個溫度下，冰晶會沿著「主軸」方向快速生長，而橫向生長速度極慢，慢慢就長成了細長的針狀。如果溫度太高，會變成片狀；溫度太低，則會形成柱狀，只有-5℃左右能培育出「冰針」。

除了溫度，低濕度是針狀雪花的另一大前提。如果濕度太高，冰晶稜角會額外吸收水汽，長出枝杈，就變成星狀雪花了；只有濕度偏低時，冰晶生長受限，只能沿著單一方向延伸，最終形成細針模樣。

加上濟南21日高空風力微弱、雲層較薄，滿足了針狀雪花形成的特定條件。

小知識：雪花的「六角基因」從哪兒來？

不管是針狀、星狀還是片狀，雪花的核心都是六角形，這源於水分子的「天生性格」。每個水分子就像小磁鐵，氧原子端帶負電，氫原子端帶正電，降溫後會通過氫鍵相互吸引，而最穩定、最省能量的排列方式，就是三維空間裡的六方晶格——這就決定了雪花天生的「六角骨架」。之後在飄落過程中，遇到的溫度、濕度、氣流變化，會在這個骨架上「加工改造」，最終變成我們看到的各種形狀。

