寒潮南下致多地降雪 「上海下雪」社媒洗板｜有片

今晨在寒潮影響下，從華北到華南共有14個省會、首府、直轄市的氣溫創今冬以來新低。分別是：太原（老站）零下18.2℃、天津西青零下13.9℃、北京零下12.6℃、石家莊零下10.4℃、合肥零下9.1℃、鄭州零下8℃、南京零下5.5℃、西安涇河零下4.6℃、武漢零下4.1℃、長沙零下3.8℃、貴陽零下3.4℃、上海徐家匯零下1.5℃、南昌零下0.9℃、南寧5.3℃。昨天上海罕見出現降雪，「上海下雪」昨日衝上熱搜，雪景照片「洗板」各大社媒。

14個省創今冬以來最低溫

據「央視新聞」報道，天氣預報主持人劉超稱，昨天上海不僅有降雪，可能還有其他的雨雪相態的天氣也出現了，是由於低空有逆溫層出現，導致雪花出現融化或半融化的情況。今天，湖北、湖南、貴州等地可能還會出現降雪；湖南中南部、貴州中東部和西北部、廣西北部等地部分地區有凍雨或冰粒。至明天，這一帶的雨雪天氣將會逐漸消退。

據中國天氣，預計明後天，中東部大部將進入雨雪間歇期。隨著寒潮和雨雪影響結束，後天起長江以南地區氣溫將陸續轉為偏高，但北方多地氣溫仍然低迷。

上海罕見有積雪

昨天上海出現降雪天氣，「上海下雪」隨即衝上熱搜，雪景照片「洗板」各大社媒。據「澎湃新聞」引數用據指上海出現積雪頗為罕見，「25年間僅有10年出現積雪，年均積雪日約為3.8天。」正如《繁花》裡林太說的，「上海的雪，落到地上也積不起來」。

鄰近香港的深圳發布寒冷黃色預警信號，21日陰天到多雲，部分時間可見陽光，氣溫10-16℃，沿海、高地和海區最大陣風8級，預計22-23日氣溫繼續下降，過程最低氣溫降至7-8℃，最大陣風7級左右。

廣東為甚麼沒有下雪？

有網友提到，這次南方這麼多地方都下雪了，廣東為甚麼沒有下雪？與颱風「洛鞍」有關係嗎？

劉超：本輪過程中，1號颱風「洛鞍」對於華南雨雪增減是沒有決定性的影響的。下雪有一個最核心的指標，就是雲層溫度低於0℃，而近地面氣溫通常需低於或接近0℃，另外還需要有大量的水汽配合。寒潮到來之前廣東這一帶的基礎氣溫就比較高，再加上寒潮緩慢南下過程中實力被逐漸消耗，到達廣東的時候已經是「後勁不足」的狀態，所以雖然會出現降溫，但是降溫過後，廣東大部氣溫也是到不了0℃附近的。像今天，位於廣東大部的最高氣溫都在10℃上下。另外，冷空氣抵達後，空氣又會變乾燥，所以水汽條件也不理想。這次寒潮過程中，廣東大部地區確實沒有達到下雪的條件。