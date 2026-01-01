Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

著羽絨患肺炎︱福建男連續數月日穿12小時 醫生揭致病真相……

奇聞趣事
更新時間：20:55 2026-01-01 HKT
發佈時間：20:55 2026-01-01 HKT

福建一名男子近日因出現呼吸困難症狀就醫，檢查結果顯示其血氧飽和度已低至85%，並出現呼吸衰竭，最終被確診為過敏性肺炎（呼吸衰竭）。醫生了解後發現，病人每天都會穿著從網購平台購入的平價羽絨外套，一穿就是超過12小時，且連續數月都如此。

羽絨外套內襯破損，每次身體活動時，都有細小的絨毛從縫隙飄出來。男子不以為意，仍繼續穿著已破損的羽絨。由於長期吸入微小顆粒，最終誘發肺部病變。

連續數月日穿12小時

相關新聞：羽絨服「爆炸」︱河北男坐網約車遇尷尬事 司機慘變「天鵝」

福建省人民醫院急診科副主任醫師邵丹指出，羽絨中的微小蛋白顆粒被持續吸入肺泡。在非過敏性體質者體內，也可能引發免疫反應並攻擊肺組織，因此這種疾病也被稱為「羽絨肺」。

四川省成飛醫院呼吸與危重症醫學科主任醫師曾雪梅也說明，「羽絨肺」的症狀通常在接觸羽絨製品後數小時出現。急性發作時，會出現咳嗽、氣短、胸悶等呼吸道症狀，可能伴隨發熱、乏力、肌肉酸痛等全身症狀。由於其症狀缺乏特異性，易被誤診為感冒或支氣管炎，從而錯失最佳就醫時期。

專家：留意內襯破損

相關新聞：羽絨服瘋漲價︱鴨絨每噸¥58萬網民怪罪豬肉 經濟學家：有一定道理

醫生認為，民眾應避免長期穿著內襯破損、羽絨外露的衣物，在選購時更應注重衣服品質，且應定期清洗、並存放在空氣流通處，減少羽絨纖維在空氣中積聚，。

專家也指，建議優先選擇標示「高清潔度羽絨」、「羽絨含量≥90%」的產品，穿著時若發現鑽絨、布料破損應及時處理，切勿將就穿著。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
1小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
3小時前
叱咤2025丨MIRROR、姜濤缺席照得「最愛獎項」 鄧麗欣獲我最喜愛的女歌手
01:34
叱咤2025丨MIRROR、姜濤缺席照得「最愛獎項」 鄧麗欣獲我最喜愛的女歌手
影視圈
39分鐘前
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
影視圈
8小時前
西貢青年墮崖亡│元旦日破邊洲漫山人海 遊人無視警告懸崖拍照
01:08
西貢青年墮崖亡│元旦日破邊洲漫山人海 遊人無視警告懸崖拍照
突發
7小時前
瑞士阿爾卑斯山度假區酒吧離奇爆炸 當地警方：約40死百人傷
00:39
瑞士阿爾卑斯山酒吧爆炸致40死約百傷 目擊者：醫院「被燒傷者淹沒」
即時國際
2小時前
港女墮「扮靚陷阱」 ATM存錢慘被食卡 因一裝飾出事 過來人竟獻計求助隔籬阿伯｜Juicy叮
港女墮「扮靚陷阱」 ATM存錢慘被食卡 因一裝飾出事 過來人竟獻計求助隔籬阿伯｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
12小時前
麥玲玲馬年運程2026│12生肖整體運勢預測 4生肖犯太歲要注意 屬雞吉星高照 財運/桃花運表現亮眼
麥玲玲馬年運程2026│12生肖整體運勢預測 4生肖犯太歲要注意 屬雞吉星高照 財運/桃花運表現亮眼
生活百科
10小時前