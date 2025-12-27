奇聞秘史︱清朝無知將軍圖用婦女尿盆剋敵  第一次鴉片戰爭因迷信致敗？

在第一次鴉片戰爭的硝煙中，除了清軍的刀矛弓箭與英軍的堅船利炮交鋒，還上演了一場荒誕不經的「法術戰」。清軍將領試圖用婦女的溺器（馬桶）作為破敵法寶，結果貽笑大方，背後反映晚清面對現代化挑戰時令人震驚的無知與迷信。

楊芳「糞桶禦敵」

1841年3月，年近七旬的湖南提督楊芳以參贊大臣身份趕赴廣州前線。這位曾平定張格爾叛亂、戰功卓著被封侯的將領，面對英軍艦炮卻束手無策。

相關新聞：奇聞秘史︱周星馳《功夫》豬籠城寨原型？ 上海隆昌公寓前世今生

楊芳觀察到英軍艦炮在波濤中仍能精準命中目標，而清軍固定炮台卻難以還擊，竟認定英軍「必有邪教善術者伏其內」。於是，他廣貼告示，「傳令甲保遍收所近婦女溺器」，將這些馬桶平放在一排排木筏上，命令副將駕筏，以馬桶口對準敵艦衝去，試圖以穢物破邪術。據《粵東紀事》記載，楊芳「惟知購買馬桶御炮，紙扎草人，建道場，禱鬼神」。

然而，當3月18日英軍進犯時，這些「法寶」毫無作用，木筏上的清軍倉皇而逃，英艦長驅直入。時人賦詩諷刺：「糞桶尚言施妙計，穢聲傳遍粵城中」。

相關新聞：奇聞秘史︱民國老鴇「萬能鞭」毒打逼娼妓就範 無稽「生吞活蝌蚪」避孕

源遠流長「陰門陣」

以穢物或女性身體破敵的戰術並非楊芳首創，而是有着幾百年的傳統。明代萬曆年間，四川播州土司楊應龍造反，面對官軍火炮，竟令數百裸體婦女站立高處，「手拿箕器，向我兵扇簸」。官軍則「以狗血潑之」破法。

明末張獻忠圍攻滁州時，將婦女斬首後裸體倒埋，下身對向城牆，守軍炮火果然失靈。守軍應對之法是將馬桶掛在城牆上，炮火遂恢復正常。李自成圍攻開封時也用此法，守軍則讓和尚裸立城牆，擺出「陽門陣」以陽克陰。

這種源於對女性歧視（認為女性「不潔」可破邪術）的戰法，在中國軍事史上屢見不鮮，直到太平天國時期仍有使用。魯迅在《阿長與山海經》中回憶，保姆阿長曾說太平軍讓婦女脫褲站城牆上，使城外大炮無法發射。

相關新聞：奇聞秘史︱清朝避孕套叫「腎衣」 新中國竟曾教民眾循環再用

集體無知時代背景

楊芳的荒謬戰法並非個別例子，而是當時清朝統治階層普遍愚昧的縮影。即使是被譽為「睜眼看世界第一人」的林則徐，也曾相信「夷人膝蓋不能彎曲」的謠傳。1839年，林則徐上奏道光皇帝稱：英軍「腿足裹纏，結束嚴密，屈伸皆所不便，若至岸上更無能為」。

1840年定海失陷後，林則徐仍認為英軍「一至岸上，則該夷無他技能，且其渾身裹纏，腰腿僵硬，一仆不能復起」。他甚至主張控制茶葉、大黃出口，認為沒有這些通便之物，英軍就會腸道不通、不戰自潰。

另一位將領奕經的迷信更為可笑。他到西湖關帝廟求籤，得「虎頭人」語，竟決定在1842年3月10日（壬寅年寅月寅日寅時）出兵，讓士兵戴上虎皮帽，結果遭英軍伏擊，損失五六百人。他還曾將虎骨扔進龍潭，試圖激怒蛟龍掀翻英艦。