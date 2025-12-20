宇樹機械人王力宏演唱會伴舞 表演高難度空翻獲馬斯克讚好｜有片

近日，在歌手王力宏的演唱會上，6台宇樹科技的人形機械人登台伴舞，引發熱議。

據杭州日報，12月18日，王力宏成都演唱會首次引入宇樹科技G1人形機械人伴舞，共同演繹《火力全開》，實現了全球首個演唱會機械人舞台。

從網友發布視頻顯示，6台機械人身著銀色亮片服裝，精準卡點音樂節奏，動作與王力宏及其伴舞高度同步，完成揮臂、踢腿、轉身等連續舞蹈動作，最後表演以機械人一起完成高難度空翻結尾，燃炸全場。

視頻在網上發布後，引發海內外的關注，馬斯克（Elon Musk）看到了相關內容，並轉發留言稱「Impressive」（令人印象深刻）。相關話題迅速登上社交媒體熱搜，引發網友熱議。

在馬斯克的帖子下，有美國網友打趣道：「當他發布關於中國機械人的視頻時，總算沒人指責視頻是造假、電腦特效或人工智能合成的了。」

值得一提的是，馬斯克的特斯拉（Tesla）公司同樣在推進人形機械人的研發。在2024世界機械人大會期間，Tesla的Optimus（擎天柱）人形機械人曾亮相北京。另有報道稱，今年5月，Optimus展示了初步的肢體協調能力，掌握了多種舞蹈動作。

另一方面，對於宇樹科技機械人的舞姿，人們並不陌生。龍年春晚上，由宇樹科技研發的機械人穿著花棉襖表演了轉手絹。而早在2021年的牛年春晚，宇樹科技的四足機械人「牛奔奔」就已完成當時國內首次高性能四足機械人集群舞蹈表演。