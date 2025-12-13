蛋神︱靠教煮蛋8日漲粉380萬 神秘博主原來是怕醜大隻仔︱有片

山東有神秘博主，近日單靠教弄水煮蛋一招急速冒起， 獲網民封為「蛋神」，8日之間吸納逾380萬粉絲。日前，這名雞蛋博主終於露面，原來是一名24歲怕醜大隻仔，之所以一直避免亮相，背後原因是……

分享完美煮時9分12秒

博主「愛吃蛋」12月4日在短片平台開始教煮蛋，迅即吸引大量瀏覽和粉絲，最多一條教煮「流心荷包蛋」短片，上載6日已獲讚超過285萬。粉絲數量更在8日之間暴增至380.4萬。

網上爆紅的「愛吃蛋」，拍片一向不見樣子，只知道是一名愛健身的男性，拍片題材，則獨沽一味教製作各式各樣的雞蛋，並分享最美味嫩滑的水煮蛋是要煮「9分12秒」再立即過冷河。

近日，神秘的「愛吃蛋」終在自己拍攝的短片露面，片中可見，這名大受歡迎的煮蛋達人，真身是名20出頭的小鮮肉，片中他在超市中教人如何選擇靚蛋，從外觀、觸感到用燈照射，「愛吃蛋」也詳細解說注意事項。

「愛吃蛋」近日在「生活幫」上透露，他今年24歲，因為很愛健身，所以特別注意吸收蛋白質，有次吃到一隻水煮蛋，覺得很好吃，於是潛心研究如何煮出完美水煮蛋。

至於一直抗拒露面拍片，「愛吃蛋」解釋，之前怕露面形象不好，令粉絲失望，所以才隱藏容貎拍攝。

「愛吃蛋」承認，大紅之後忙得不可開交，因所有拍攝後製的工作也是自己一個人，「我還不是專業的」。

對於被捧為「蛋神」，「喊我蛋神捧得太高了，感覺自己配不上」。