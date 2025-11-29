黑龍江列車售貨員和博主互動遭停職 被恐嚇刪片「還想不想幹？」

黑龍江佳木斯一名列車售貨員向博主乘客推銷商品期間，收取該博主支付的額外1元（人民幣‧下同）及禮物，之後鐵路公司以「影響鐵路形象」為由將其辭退，並要求她通知博主下架影片。

博主多付了1元及贈送燒雞

周一（24日），博主劉回在佳木斯往煙台的列車上直播，售賣食品的阿姨周某華熱情推銷商品，他主動購買了12包零食。周某華見狀想要送劉回一包20元的西梅，但劉回也堅持付錢，甚至付了21元。互動中，劉回將自己的2隻燒雞送給周某華作為禮物。列車長發現事件後，按照相關工作規定帶領周某華將劉回多付的1元和燒雞退還。

外判公司已將其復職

周某華所屬的是列車售貨承包方廣東騰喜管理服務公司，他們以「危害形象」為由讓周某華通知劉回刪除影片，雖然他確實刪除了，但影片已經被網友錄下，在互聯網上大規模傳播。周某華在周三（26日）收到通知她已經被辭退，她開直播為自己發聲，卻在期間收到相關人員電話要求她刪除影片。該人員稱鐵路警察要找周某華問話，甚至出言威脅：「你犯沒犯錯誤，你就是以後不想在佳木斯幹了唄。」

影片在網上發布後引起網友譁然，網友表示哈爾濱文旅局和全體人民建立的好客形象沒想到會被如此「敗光」，諷刺周某華的上司已經將其辭退了「還想拿工作威脅」，批評該公司高層「有一點權力，就拿這點權力最大程度地為難人。」

昨日（27日），牡丹江客運段發布情況說明稱，經核實，廣東騰喜管理服務公司已恢復周某華列車售貨工作。他們強調，雖然廣東騰喜管理服務公司已將周某華的情況反饋，但他們並沒有提出將其停止工作或解聘的要求；解僱是該公司自行做出的決定，與鐵路局無關。