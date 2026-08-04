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台灣唯一製鎢金屬老闆虐殺案 警拘一疑犯傳是前員工

兩岸熱話
更新時間：13:15 2026-08-04 HKT
發佈時間：13:15 2026-08-04 HKT

台灣唯一生產鎢金屬戰略物資的京沅鎢鈷資源負責人黃聖玹，7月24日被發現在屏東的豪宅內被人綑綁虐殺。警方發現死者生前常出入夜場，與多名娛樂女子關係密切，疑事件涉及感情或生意糾紛。台灣警方中午傳出，被鎖定的嫌疑人已落網，目前正釐清案件中。

私生活混亂同時周旋多女

56歲的黃聖玹，生前育有3子女，但獨居於屏東枋寮鄉太源村豪宅內。由於黃聖玹被發現時，被透明膠帶綑綁得如「木乃伊」，遭人用球棒與木棍活活打死，現場所有閉路電視又故障，加上黃的公司是全台灣唯一生產屬戰略金屬，在軍工與半導體業有廣泛用途的「仲鎢酸銨」，令這宗離奇又殘忍的命案，引起社會關注。

黃聖玹被虐殺時家中的閉路電視全故障。中時
黃聖玹被虐殺時家中的閉路電視全故障。中時


相關新聞：台唯一製「仲鎢酸銨」公司老闆遭虐殺 衝擊軍工半導體生產

警方調查發現，黃聖玹私生活混亂，常到有女陪侍的聲色場所，與多名夜之女有曖昧或感情糾紛。

涉多宗生意糾紛曾被控欺詐

此外，死者生前也涉及多宗營業糾紛，曾被控欺詐，要認罪賠償才和解，獲判緩刑。

警方指，案發時死者住處及工廠所有的保安系統均未啟動，推測犯案者與死者認識，疑涉感情或生意糾紛，鎖定一名約30至40歲的前員工，相信其涉及重大嫌疑。

台灣檢警4日中午，在中部拘捕一名陳姓男子，警方正在調查案件動機與細節。

三立新聞報道指，有消息指疑犯為黃的前員工，疑因偷竊失風痛下殺手，疑犯目前已承認犯案，警方正釐清案件細節及是否有同犯。

 

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