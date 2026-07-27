台唯一製「仲鎢酸銨」公司老闆遭虐殺 衝擊軍工半導體生產

台灣唯一能生產「仲鎢酸銨」應用於軍工、半導體業的戰略金屬的公司的老闆，24日被發現在屏東家中，遭人綑綁毆打，失血過多死亡。警方發現，死者家中的CCTV全部故障，沒有財物損失，疑犯精心策劃作案等，死者經營業務敏感等疑點，增加調查難度。

CCTV全故障 無財物損失

中時新聞等台媒報道，57歲黃姓男死者，是「京沅鎢業科技有限公司」的董事長，京沅鎢業從事貴金屬冶煉，其中在台獨家產製的「仲鎢酸銨」，是一種關鍵的中間原料，在半導體、軍工、航太工業上，有廣泛應用。

案情指，死者兒子24日返回父親獨居的枋寮鄉太源村寓所，推開門發現父親已死於血泊中。警方到場後，發現死者生前被人綑綁、以硬物毆打，初步檢驗是失血過多死亡。

警方在現場2樓發現有從外潛入痕跡，不排除是有人盜竊失敗變成殺人案。由於屋內無財物損失，所有閉路電視又故障，增加調查難度。

據台媒報道，京沅鎢業在屏南工業區的工廠，年產約4000噸的「仲鎢酸銨」。自大陸實施稀土出口管制後，相關戰略原料在全球熱搶，加上死者生前低調，無欠債，今離奇遭虐殺，案件在台灣社會引起高度關注。