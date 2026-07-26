台灣IKEA︱黑衣男女不雅試床成熱話 雙方互嘴互摸「禁區」漫遊

瑞典連鎖家居店宜家（IKEA），陳列的傢俱任試任躺，但台灣日前有年青男女，卻在宜家內旁若無人躺在床上親熱，二人過火的手口互動，引起網民強烈批評，指二人在公共區域做出噁心不雅的行為。

斥視公眾區域如時鐘酒店

台灣有網民日前在社交平台上傳影片，顯示在當地某IKEA門店，有一對穿黑色衣服的男女，躺在床上，不理其他消費者在場，做出各種不雅的親熱動作。

發帖的網民指，當日與孩子經過該間IKEA的床品展區時，孩子突然投訴，指有一對黑衣年輕男女，睡在床上「親親摸摸」，感覺「好惡心」。

拍片的網民觀察二人一段時間，發現他們完全無視在公眾區域親熱，不斷有大人及小孩經過，「完全活在自己的世界」，批評「在公眾場合能不能稍微控制好彼此，要恩愛回家去、上車去或是去開房間！拜託！」。



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據不同目擊者上傳的影片及照片可見，該對做出不雅行為的男女，舒適的躺在大床上，不斷卿卿我我，女的不時親親男友，又用手愛撫對方身體，男的亦會用手在女友身上漫遊，甚至把手放入正玩手機的女生的下體之間有動作。

網民紛紛留言指責二人過火的行為，「這就是台灣人的教養」、「IKEA不是時鐘酒店！」、「真的很需要重新定義『禮儀』跟『界限』」、「這行為很不應該出現在公眾場合，常有小孩同行」。