IKEA宜家哈爾濱店最後一天 遭顧客狂奔搶購「搬空」

外資傢具連銷店宜家（IKEA）2日2日起，一口氣關閉上海寶山、廣州番禺、天津中北、南通、徐州、寧波、哈爾濱共7家實體商場。其中哈爾濱宜家商場在閉店前的最後一日，店內上演了火爆的「告別」場面。

黑龍江哈爾濱宜家商場是中國內地最北端的宜家店。中國新聞周刊報道，由於有清倉折扣，2月1日，大批消費者前往「撿漏」，搶購剩餘的廚房用具、毛毯、燈具和毛絨玩具等家居用品，大部分展區商品被搬空。餐廳食品也全部售罄，收銀台前人流絡繹不絕。

網上視頻顯示，工作人員把膠帶拉下後，數十名顧客快步衝向家俬展區搶購。有大媽把一張白色家具緊緊抱著。經過數輪「激戰」後，多個貨區空空如也，工作人員說：「甚麼都沒有了。」

據報道，宜家此次關店涉及的員工獲得「N+3」的經濟補償方案。公司表示，對於不願離職的員工，將提供轉崗至其他城市宜家商場的安置選擇。

全球經濟不確定性、網購浪潮及消費者行為的快速變化，為實體零售業帶來前所未有的挑戰。據內地傳媒報道，進軍中國多年的宜家也正調整經營模式，將從「規模擴張」轉向「精準深耕」，並以北京和深圳作為重點市場。

