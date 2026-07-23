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遊台注意︱台灣8月首模擬戰時手機「斷網」 台北等14縣市僅可通話用SMS

兩岸熱話
更新時間：09:20 2026-07-23 HKT
發佈時間：09:20 2026-07-23 HKT

台灣將在8月舉行「城鎮韌性演習」，首次加入「行動網路降速演練」，模擬戰爭或重大災害導致行動網絡受阻情況，屆時台北、台中共14個縣市，手機會不能上網，只可以通話及收發SMS。

手機網降速30分鐘

綜合台媒報道，台灣今年的「城鎮韌性演習」將於8月7日至13日分區舉行。對於首次加入「行動網路降速演練」，台灣行政院解釋，並非切斷網路，而是降低4G、5G行動網路速度，基本通訊及緊急服務仍可正常使用。

此次「行動斷網演習」第一階段為8月10日（周一），地點為苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市7個縣市，從下午2點半至3點進行30分鐘的演習。

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第二階段則為8月13日，地點為台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣等7縣市，時間同樣為下午2點半至3點，進行30分鐘的演習。

行政院發言人李慧芝表示，演習期間除緊急救援、醫療維持正常外，ATM自動提款機服務、實體卡片刷卡交易與路口交通號志也會正常運作。

李慧芝續指，是次演習首要目的是試政府機關在網絡傳輸受限時能否維持穩定運作，二是讓民眾提前熟悉連線Wi-Fi、撥打市內電話或發送簡訊等多元備用通訊管道。

南部獲豁免惹網民不滿

她建議，未來遭遇網絡受損且需與家人聯繫時，首先是運用固定網絡、切換至Wi-Fi或改用市內電話，其次是發送較容易成功傳遞的文字簡訊，最後是即刻下「消防防災一點通」APP並預先儲存離線避難地圖，同時提前與家人約定好通訊不佳時的會合地點。

台灣許多網民批評「斷網」演習擾民，以及質疑南部可以豁免。台媒《知新聞》報道，「通訊傳播委員會（NCC）」主秘溫俊瑜指，南部演習時間在早上10點，擔心影響使用手機交易股票的投資人，會引發民怨，所以不做行動網絡降速，只做防空演習。

PTT網友紛紛表示，「擾民」、「走火入魔，該換政府了」、「都預設中共先轟北部」、「呵呵，要不要解釋南部為何不用？」、「如果把固網也停掉，所有東西應該會癱瘓，話說怎麼只有中北部…」、「又韌性了，聽了很燥」、「高雄台南不用斷，是懲罰其他縣市？」、「下次要不要演練竹科斷電韌性測試？」

 

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