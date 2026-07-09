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台軍校恢復「反共教育」 大陸國台辦批蓄意升高對抗

兩岸熱話
更新時間：09:00 2026-07-09 HKT
發佈時間：09:00 2026-07-09 HKT

台灣 台灣軍官學校恢復為畢業生提供「反共愛國教育」課程，大陸國台辦昨批此舉是大開歷史倒車，蓄意升高兩岸對立對抗。

國台辦發言人陳斌華昨天在記者會表示，中國共產黨成立105年來，徹底結束舊中國內憂外患、積貧積弱、淪為半殖民地半封建社會的歷史，並僅用幾十年時間走完發達國家幾百年走過的工業化歷程，創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡。民進黨當局企圖對台灣軍校畢業生灌輸反共主張，教唆他們為「台獨」而戰、為民進黨而戰，是在大開歷史倒車，是在蓄意升高兩岸對立對抗。

相關新聞：國台辦解讀習近平涉台講話 指彰顯堅定推進祖國統一大業

他強調，「台獨」是絕路，以武謀獨是死路一條，希望台灣同胞認清「台獨」分裂勢力的禍心和危害，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，與大陸「攜手推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業」。

台灣國防部7月5日表示，考量大陸對台軍事威脅日益升高，為體認軍人「為何而戰，為誰而戰」使命，從今年起，將軍官學校畢業生的「愛國教育政訓課程」更名恢復為「反共愛國教育」，由陸委會、國安會官員說明兩岸情勢及大陸對台滲透侵擾現況。

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