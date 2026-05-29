馬英九基金會正式提告 控前行政總裁蕭旭岑與王光慈涉背信侵佔
更新時間：09:31 2026-05-29 HKT
發佈時間：09:31 2026-05-29 HKT
發佈時間：09:31 2026-05-29 HKT
台灣前領導人馬英九創辦的「馬英九基金會」爆出財務醜聞。基金會今日（29日）發表聲明證實，針對前行政總裁蕭旭岑、王光慈二人涉嫌背信及侵佔等案件，已於今日上午正式向士林地方檢察署提起刑事告訴，以維護基金會權益及社會信賴。
正式提交刑事告訴狀
馬英九日前公開指控蕭旭岑、王光慈涉嫌違反財務紀律，引發台灣政壇高度關注。馬英九基金會今日在聲明中指出，基於維護基金會權益、公益資產及社會信賴，已委託律師備妥刑事告訴狀及相關事證，正式向司法機關提起告訴，請求依法釐清事實並明辨責任。
基金會強調，基金會自成立以來始終秉持公益宗旨，所管理的資源皆關乎公共信賴，理應依法、透明及審慎處理。
案件已進入司法程序
由於案件已正式進入司法程序，馬英九基金會表示，現階段不便對外多作說明，但後續將會全力配合司法機關的調查。基金會同時呼籲外界尊重司法程序，靜待司法機關查明真相，讓社會正義得以伸張。
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