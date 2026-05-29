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馬英九基金會正式提告 控前行政總裁蕭旭岑與王光慈涉背信侵佔

兩岸熱話
更新時間：09:31 2026-05-29 HKT
發佈時間：09:31 2026-05-29 HKT

台灣前領導人馬英九創辦的「馬英九基金會」爆出財務醜聞。基金會今日（29日）發表聲明證實，針對前行政總裁蕭旭岑、王光慈二人涉嫌背信及侵佔等案件，已於今日上午正式向士林地方檢察署提起刑事告訴，以維護基金會權益及社會信賴。

正式提交刑事告訴狀

馬英九日前公開指控蕭旭岑、王光慈涉嫌違反財務紀律，引發台灣政壇高度關注。馬英九基金會今日在聲明中指出，基於維護基金會權益、公益資產及社會信賴，已委託律師備妥刑事告訴狀及相關事證，正式向司法機關提起告訴，請求依法釐清事實並明辨責任。

基金會強調，基金會自成立以來始終秉持公益宗旨，所管理的資源皆關乎公共信賴，理應依法、透明及審慎處理。

相關新聞：馬英九基金展示「接受捐款」照片 蕭旭岑決定提告

馬英九日前與金溥聰錄影片駁斥失智傳聞。 馬英九基金會
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馬英九今年1月之生活照。馬英九@Facebook
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鄭麗文今年初與馬英九合照。自由時報
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金溥聰等人日前召開記者會，出示馬英九的親筆委託書，以及據稱是基金會前執行長蕭旭岑接受台商捐款的照片。中時新聞網
金溥聰等人日前召開記者會，出示馬英九的親筆委託書，以及據稱是基金會前執行長蕭旭岑接受台商捐款的照片。中時新聞網

 

案件已進入司法程序

由於案件已正式進入司法程序，馬英九基金會表示，現階段不便對外多作說明，但後續將會全力配合司法機關的調查。基金會同時呼籲外界尊重司法程序，靜待司法機關查明真相，讓社會正義得以伸張。

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