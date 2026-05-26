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馬英九基金展示「接受捐款」照片 蕭旭岑決定提告

兩岸熱話
更新時間：09:17 2026-05-26 HKT
發佈時間：09:17 2026-05-26 HKT

台灣前領導人馬英九基金會風波持續延燒，代表馬英九一方的金溥聰等人昨日召開記者會，出示馬英九的親筆委託書，以及據稱是基金會前執行長蕭旭岑接受台商捐款的照片，質疑蕭違反財政紀律。蕭旭岑決定提告金溥聰等人，強調其大陸行程均向馬英九報告。

馬英九在親筆寫下的授權書中寫道，他已於今年2月16日「親自當面委任前國安會秘書長高華柱與金溥聰兩人協助調查蕭旭岑、王光慈涉嫌違反刑法侵佔與背信罪，特此聲明」。授權書結尾有馬英九親筆簽名及2026年5月23日的日期。

強調大陸所有行程都向馬報告

蕭旭岑回應指控稱，金溥聰等人執意開記者會散布不實訊息，因此決定提告開記者會人士，同時懇請調查小組公布報告。他強調，到大陸的所有行程都有向馬英九報告，電視、網絡、報紙都有報道，沒人能瞞住任何消息。

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