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台北車站性侵71歲港女遊客 通緝犯一審遭判5年2月

兩岸熱話
更新時間：11:50 2026-04-30 HKT
發佈時間：11:47 2026-04-30 HKT

台北車站2025年10月發生性侵事件，44歲的通緝犯邱勝明於車站大廳內公然性侵醉倒的71歲香港籍女性遊客，過程持續了10分鐘之久，卻始終無人制止。事後一名馬來西亞籍的男大生目擊後報警，邱男最後於車站內被逮，台北地院今日審結，判處邱有期徒刑5年2月。可上訴。全案仍可上訴。

綜合台媒報道，案情指，被害女遊客去年9月下旬赴台獨旅，因遺失行李徘徊在北車尋找，過程中結識許多街友，包含偽裝成街友的邱勝明。去年10月9日事發當天下午3時許，受害女子買酒請北車的街友共飲聊天，未料不勝酒力失去意識，邱男見狀將其拉至東側牆邊性侵，時間長達10分鐘，直至一名馬來西亞籍遊客發覺不對才報警，而被害女子則是在觀看閉路電視畫面後，才知道自己遭到侵犯。

邱男被逮後原在警詢中坦承犯行，卻又在偵查中翻供，辯稱自己喝醉不記得當時情形。檢方認為，邱男說詞反覆，犯後態度惡劣，審酌被害人因此事件造成傷害，請求法院判被告7年徒刑。

台北地院今日宣判，處邱男5年2月有期徒刑。仍可上訴。

據悉，邱男過去有多宗竊盜前科，案發以前才在桃園偷開一輛鑰匙沒拔的小貨車，並將車輛駛至新北市，於路旁將一輛微型電動二輪車扛上貨車偷走，他因這兩宗竊案被判刑6個月，未入監服刑，也沒繳交易科罰金而成為通緝犯。

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