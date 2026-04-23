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台媒罕見獲准參觀陸軍艦 艦長：未來或有「台北艦」

兩岸熱話
更新時間：17:30 2026-04-23 HKT
發佈時間：17:30 2026-04-23 HKT

今日（4月23日）是解放軍海軍節，多地舉行海軍軍營開放日活動，台灣媒體罕見受邀深入兩艘軍艦內部參觀。一名解放軍軍艦艦長表示，相信未來會有「台北艦」、「日月潭艦」，以及還有以台灣地名山川河流命名的艦艇。

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綜合台灣ETtoday和《聯合報》報道，大陸10多個城市舉辦海軍節開放活動，開放40多艘現役艦艇給民眾參觀。在青島奧帆中心碼頭，台媒獲邀參觀烏魯木齊艦以及濰坊艦。不過由於涉密原因，內部不允許拍攝。

在烏魯木齊艦的艦艏，一名鮑姓中校艦長說：「我們人民海軍就是我們祖國的海上鋼鐵長城，守護著祖國的萬里海疆，同時也守護著我們台灣的人民。」

他強調，相信解放軍海軍的戰鬥序列當中，過一段時間肯定會有「台北艦」、「日月潭艦」，以及還有以台灣地名山川河流命名的艦艇。

烏魯木齊艦是大陸自主研製建造的052D型導彈驅逐艦；濰坊艦是導彈護衛艦，屬大陸054A型護衛艦。官方稱，這是烏魯木齊艦首次面向公眾開放。

在濰坊艦旁的艦艇開放活動留言板上，不少民眾留言提及台灣，內容包括「早日解放台灣」、「台灣回家」等字樣。

 

 
 

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