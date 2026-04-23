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解放軍宣傳片暗喻第四艘航母為核艦？彩蛋疑喊話台灣回歸

兩岸熱話
更新時間：14:27 2026-04-23 HKT
發佈時間：14:26 2026-04-23 HKT

在中國海軍成立77周年之際，解放軍今日（23日）發布主題宣傳片《向大洋》，疑暗示中國內地將建第四艘航母，而且具備核動力。片尾彩蛋也疑似影射賴清德及暗示「台灣回歸」，引起網民熱議。

宣傳片開篇即提到在太平洋某海域，名為單東的潛艇艇長下令發射武器，並成功摧毀目標，但沒有說明目標為何。除了單東以外，宣傳片還有三位主人公，名字分別是廖寧（長江艦教員）、鞍山艦副航海長付建和新兵何劍。

有細心網民發現主人公名字諧音分別對應遼寧、山東和福建，恰恰對應解放軍海軍的三艘航母。也有網民分析說，新兵何劍可能寓意海軍的航母隊伍又要擴大了，「新兵何劍，19歲=核艦19？」

根據北京《環球時報》，宣傳片結尾的「彩蛋」信息量巨大。單東在威海市統一路小學接名為小灣的兒子放學。不過，小灣向單東說：「爸爸我不想回家，我還想在外面玩一會。」單東則回應「小灣，你可別耍賴皮，媽媽還在家等著你呢」。單東在說話時，不僅用手摸了小灣的頭，還刮了小灣的鼻頭。

有網民將這段對話解讀為向台灣領導人賴清德喊話，認為「小灣」是台灣，而「你可別耍賴皮」則被視為借「賴皮」諧音影射賴清德，「暗示台灣終將回歸中國大陸」。

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