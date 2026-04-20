國民黨主席鄭麗文料6月赴美 稱轉達「習鄭會」想法

國民黨主席鄭麗文今日（20日）接受訪問時，透露可能在6月訪問美國，並希望把在北京見到中共總書記習近平的感受與想法帶到華盛頓，讓國際社會能更深一層地看待此行帶給大家的訊息。

台灣《聯合報》報道，鄭麗文接受網紅「歷史哥」直播專訪時提到，美國行非常重要。從90年代的全球化到這個世紀，冷戰思維死灰復燃，台灣如何在兩岸關係與國際社會中自處、如何與美國對話溝通，這不只對兩岸好，也符合美國及全世界的利益。



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談及美國對國民黨的成見或者對她本人的誤解，鄭麗文說，自己是一個很誠實的人，說的話從來沒有前後矛盾過，她做的事情也都是自己公開說要做的。對於美國而言，她曾參加過民進黨、曾主張過「台獨」，也曾留學美國、英國，她不會不理解美國的重要性、也不會不看重美國的影響力，「否則我就是個白痴。」

至於訪美見面的層級，鄭麗文指出，當然是越高越好，會盡量努力；為甚麼有人說她去華府會見不到國會議員，事實上已有美國重量級國會議員，不只一次表達希望她趕快去美國，且一定要聯繫、見面、溝通。