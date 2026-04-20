Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柯文哲夜市遭噴辣椒水 「真兇」竟是台中警局長

兩岸熱話
更新時間：16:26 2026-04-20 HKT
發佈時間：16:26 2026-04-20 HKT

台灣的民眾黨創黨主席柯文哲上周五（17日）在逢甲夜市遭「不明人士」噴灑辣椒水。台中警方調查後發現，是在場執勤的台中市第六警分局長周俊銘操作不慎，在試射所配領的辣椒水時「誤傷」柯文哲等人，已被記過、調職。

向地試噴風吹飄散

事發於17日晚，柯文哲陪同民眾黨台中市議員參選人劉芩妤掃街時，豈料途中突遭不明人士噴灑辣椒水，連同柯文哲在內，現場20多人均感不適。由於事件涉及政治人物，引發社會關注，劉芩妤次日報案。

柯文哲日前到逢甲夜市時，遭「不明人士」噴灑辣椒水。中時
柯文哲日前到逢甲夜市時，遭「不明人士」噴灑辣椒水。中時
柯文哲日前到逢甲夜市時，遭「不明人士」噴灑辣椒水。中時
柯文哲日前到逢甲夜市時，遭「不明人士」噴灑辣椒水。中時

案件今日出現大反轉，經調查，竟是台中市第六分局長周俊銘當時在勤務中，處理損壞之辣椒水噴霧器時，以噴灑地面處理，未請同伴帶離現場，經風吹飄散，令附近人士不適，並無刻意向柯文哲等人及民眾噴灑。

局方指周俊銘身為領導幹部臨場失措、處置不當，核予記過2次懲處並建議警政署調整非主管職務，並依傷害罪嫌函送台中地方檢察署偵辦，以昭公信。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
8小時前
屯門一家四口輕鐵齊逃票「落網」 女家長驚訝：估唔到星期日都會查飛 網民怒轟慣犯：身教做賊？！｜Juicy叮
屯門一家四口輕鐵齊逃票「落網」 女家長驚訝：估唔到星期日都會查飛 網民怒轟慣犯：身教做賊？！｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
00:42
天氣︱天文台：低壓槽將「化身」冷鋒 周四起有狂風雷暴 周五進一步降溫至21°C
社會
5小時前
00:42
天氣︱天文台料明起連落6日雨 低壓槽、東北季候風「接力」攻港 周五、六迎降溫
社會
2026-04-19 13:19 HKT
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
飲食
2026-04-19 10:00 HKT
日本東北7.5級地震，當局向岩手縣發3米高海嘯警報。
00:29
日本東北7.5級地震︱岩手縣發3米高海嘯警報 超市貨架汽水狂搖︱有片
即時國際
1小時前
大棋盤︱大火聆訊添輿論壓力 公務員加薪料難「加足」 行會中人：幅度或要作「讓步」
大棋盤︱大火聆訊添輿論壓力 公務員加薪料難「加足」 行會中人：幅度或要作「讓步」
政情
8小時前
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
飲食
2026-04-18 17:01 HKT
「電筒大王」沈漢深長子穿父親櫃桶底逾2000萬 認罪待判 原可繼承上億家財 現破產無家可歸
「電筒大王」沈漢深長子穿父親櫃桶底逾2000萬 認罪待判 原可繼承上億家財 現破產無家可歸
社會
3小時前
屯門老牌酒家突結業！青葉海鮮酒家40年品牌失據點 龍鳳禮堂、懷舊點心成絕響...
屯門老牌酒家突結業！青葉海鮮酒家40年品牌失據點 龍鳳禮堂、懷舊點心成絕響...
飲食
4小時前