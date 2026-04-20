柯文哲夜市遭噴辣椒水 「真兇」竟是台中警局長

台灣的民眾黨創黨主席柯文哲上周五（17日）在逢甲夜市遭「不明人士」噴灑辣椒水。台中警方調查後發現，是在場執勤的台中市第六警分局長周俊銘操作不慎，在試射所配領的辣椒水時「誤傷」柯文哲等人，已被記過、調職。

向地試噴風吹飄散

事發於17日晚，柯文哲陪同民眾黨台中市議員參選人劉芩妤掃街時，豈料途中突遭不明人士噴灑辣椒水，連同柯文哲在內，現場20多人均感不適。由於事件涉及政治人物，引發社會關注，劉芩妤次日報案。

柯文哲日前到逢甲夜市時，遭「不明人士」噴灑辣椒水。中時

柯文哲日前到逢甲夜市時，遭「不明人士」噴灑辣椒水。中時

案件今日出現大反轉，經調查，竟是台中市第六分局長周俊銘當時在勤務中，處理損壞之辣椒水噴霧器時，以噴灑地面處理，未請同伴帶離現場，經風吹飄散，令附近人士不適，並無刻意向柯文哲等人及民眾噴灑。

局方指周俊銘身為領導幹部臨場失措、處置不當，核予記過2次懲處並建議警政署調整非主管職務，並依傷害罪嫌函送台中地方檢察署偵辦，以昭公信。