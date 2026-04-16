印度男高雄街頭獵豔 隨偽娘回家「迎男而上」逞獸慾

台灣發生一宗涉及印度人的駭人聽聞性侵案。高雄有女妝男子清晨回家，惹來一名印度男子尾隨入屋，即使揭露事主是男兒身，但在「來都來了」驅使下，仍迫對方為自己口交。警方拘捕疑犯後，早前法院判被告監禁8年6個月。

台媒《自由時報》據法院判決報道，指在台工作的印度籍男被告，去年1月12日清晨5點許，在高雄前金區，尾隨一名身形姣好的長髮「女子」回對方住處，之後訛稱找朋友賺門入屋，實施性侵。



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印度被告在控制「女子」的過程中，發現事主其實是男子身後，仍然強抓偽娘頭髮並指著自己下體喝令事主為他口交。

男被告之後仍未收手，在明知對方是偽娘下，追入受害人房間，瘋咬對方肩膀、胸部，大力狠捏其下體，並企圖從後實施肛交，在受害人拼死反抗下，成功取到手機報警，且驚動到室友出來迎救，被告始慌忙穿起衣服逃走，但遺下2個保險套。

警方事後成功追緝被告，案件在高雄地方法院審理時，被告辯稱「酒醉斷片、不復記憶」。但法官勘驗監視器發現，阿三在電梯裡還會對鏡子整理頭髮，神智清楚，因此不採信他的說詞，並認為他為滿足私慾，竟尾隨入室摧殘被害人，造成苦主全身傷痕累累、心理受創嚴重，且至今未達成和解，犯後態度極差，依侵入住宅強制性交罪重判8年6月徒刑，並在執行完畢後驅逐出境，可上訴。