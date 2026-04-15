巴基斯坦變態男8年性侵48女屍 專揀下葬不足兩小時新墳落手

巴基斯坦最大城市卡拉奇（Karachi）2011年揭發一宗駭人姦屍案，一名在墓園工作的男子，被指在長達8年的時間內，持續挖掘女性新墳並對多達48具遺體進行性侵及褻瀆。案件的殘忍情節在當時曝光後，震驚整個巴基斯坦社會，並引發各界對死者尊嚴與女性權益的深刻反思。近日案件再被傳媒報道，而在網絡熱議。



外媒《Business Recorder》報道，案發地點為卡拉奇市北納齊馬巴德區的一個墓園。當年，該墓園接連發生女性墳墓遭人惡意破壞的事件，引發當地民眾恐慌。警方成立專案小組並在墓園內進行埋伏，最後成功在現場拘捕時年28歲的男子穆罕默德‧里亞茲（Mohammad Riyaz）。

已故友人生前慫恿犯案

據調查，里亞茲的職業是在墓地負責澆水，他利用此身份作掩護，專門鎖定下葬不足兩小時的女性新墳，在深夜時分潛入墓穴內犯案。他在被捕後向警方供稱，自己已對48具遺體作出褻瀆行為，並坦言對此行徑產生了病態的依賴。



里亞茲又透露，邪惡的癖好始於八年前，由其一名已故友人瓦齊拉（Wazira）慫恿及帶領下開始。友人兩年前去世後，他仍獨自持續作案，直至被捕。據悉，里亞茲未婚，家中尚有5名姊妹與2名兄弟。



此案曝光後，立時引發巴基斯坦全國的嚴厲譴責，多方痛斥其行為喪心病狂，並承諾推動立法以防悲劇重演。宗教領袖及法律專家亦紛紛發聲，要求對犯人處以極刑。