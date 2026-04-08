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鄭麗文訪陸︱率國民黨訪問團拜謁中山陵 與宋濤南京晚宴菜單曝光

兩岸熱話
更新時間：10:12 2026-04-08 HKT
發佈時間：11:22 2026-04-08 HKT

國民黨主席鄭麗文今日（8日）上午率領訪問團，到訪南京中山陵並舉行拜謁儀式，為繼2016年後，再有國民黨主席率團訪問大陸。訪問團昨日（7日）晚間與中共中央台辦主任宋濤舉行晚宴，席設南京東郊國賓館，一份充滿「江南味」的菜單亦隨之曝光。

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中山陵坐落於南京市東郊紫金山，為國民黨創始人孫中山先生的陵寢。拜謁中山陵向來是國民黨主席訪問大陸的重點行程。

據台媒《ETtoday》取得的晚宴菜單顯示，宋濤宴請鄭麗文一行的菜式共11道，當中包括多款經典淮揚菜，如「雞頭米炒蝦仁」、「春筍豆瓣燉河蚌」及「秧草紅燒菊黃豚」等時令佳餚，主食則是著名的「鎮江鍋蓋麵」。報道形容，菜單盡顯江南飲食文化精髓。

在晚宴主桌的座位安排上，兩岸人員採取穿插就座方式。宋濤與鄭麗文相鄰而坐，同桌的陸方官員有中台辦副主任潘賢掌、聯絡局長楊毅等；國民黨方面則有副主席張榮恭、蕭旭岑、李乾龍，智庫副董事長李鴻源及青年事務委員會主委連勝武等。

根據行程，鄭麗文今日在拜謁中山陵後，將與中共江蘇省委書記信長星會面，中午轉乘高鐵前往上海。訪問團在上海的行程緊密，預計將參訪電商平台美團、考察上海濱江工業區，並與上海市委書記陳吉寧會面晚宴，以及夜遊黃埔江。

鄭麗文一行預計明日（9日）上午赴洋山港參觀，之後與當地台商舉行座談，隨後便會轉赴是次行程的最後一站——北京。

 

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