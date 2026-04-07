Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國觀察︱四月融冰 兩岸互動偏愛清明時

兩岸熱話
更新時間：08:46 2026-04-07 HKT
發佈時間：08:46 2026-04-07 HKT

四月清明，歷來是兩岸高層互動、關係緩和的「融冰期」。今年的「習鄭會」預計將於4月10日登場，恰巧兩年前的「習馬會」也在4月10日。清明期間，兩岸交流總是特別熱絡，這並非偶然，而是兼具文化傳承與現實意義的選擇。

2005年4月29日，國民黨主席連戰率團訪陸，北京人民大會堂里，胡錦濤與連戰的雙手緊握，跨過海峽天塹，也跨越半世紀風雨。那場國共兩黨的「破冰之旅」選在清明後，一笑泯恩仇，為兩岸關係正常化奠定基礎，也開啟了兩岸高層常態化互動的序幕。此後，連戰獲邀到大陸10多次，訪古都、話和平，近半都選擇在4月。

相關新聞：鄭麗文訪陸︱料周五見習近平 國共10年來最高層會晤稱「成果一定超預期」

台灣前領導人馬英九首次訪陸雖始於2023年3月27日，但行程延續至4月7日，主要活動集中在清明節到湖南湘潭祭祖。2024年清明期間，馬英九再次率台灣青年訪陸，赴陝西出席清明公祭軒轅黃帝典禮，並於4月10日在北京同習近平二度會面。

此次鄭麗文再續4月兩岸佳話，4月7日出發，從南京中山陵到京滬台企，行程復刻連戰、馬英九當年路線，既契合清明時節的文化內涵，也是對過往兩岸互動傳統的延續。按照以往的規格，中共中央台辦主任宋濤將在上海機楊迎接鄭麗文。

從連戰破冰、馬英九尋根，到鄭麗文融冰，4月的兩岸互動從未間斷。清明慎終追遠的傳統，讓兩岸同宗同源的民族情感得以凝聚，超越政治隔閡及黨派分歧。即使國民黨如今身處在野之位，國共對話仍勝於沉默。我們寄望，丙午馬年的清明，終將成為兩岸關係史上又一個值得重溫的好時節。

紀曉華

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
深圳灣口岸深夜大排長龍 羅湖大塞車有人趕不及過關。左圖 Threads@peanut_683383 影片截圖；右圖 小紅書 @YUKI 影片截圖
復活節回港︱深圳灣口岸深夜大排長龍 羅湖大塞車有人趕不及過關
社會
7小時前
巴士兩阿叔大談召妓心得 遭乘客鄙視圍攻終敗走 網民怒轟：為老不尊｜有片
00:26
巴士兩阿叔大談召妓心得 遭乘客鄙視圍攻終敗走 網民怒轟：為老不尊｜有片
突發
11小時前
剝烚蛋殼總黏蛋白？即學3招秘技蛋殼一剝必成功 烹煮前簡單1步不黏殼
保健養生
21小時前
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
生活百科
16小時前
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
生活百科
17小時前
正義女神丨佘詩曼拍劇疑曾被長洲街坊「問候」：黐孖筋 「原聲鬧人版」照出街網民瘋狂重播
正義女神丨佘詩曼拍劇疑曾被長洲街坊「問候」：黐孖筋 「原聲鬧人版」照出街網民瘋狂重播
影視圈
11小時前
何超欣、谷愛凌穿火辣比堅尼解放好身材 名媛與體壇女神性感對決 大晒跨界別閨密情
何超欣、谷愛凌穿火辣比堅尼解放好身材 名媛與體壇女神性感對決 大晒跨界別閨密情
影視圈
15小時前
重慶少女遊客受訪稱香港「舊」？仙氣外貌意外爆紅 真人現身親解「誤會」獲網民力撐：靚女講咩都啱
重慶少女遊客受訪稱香港「舊」？仙氣外貌意外爆紅 真人現身親解「誤會」獲網民力撐：靚女講咩都啱
生活百科
13小時前
「嘉應高昇」是役獨贏投注額高達61,599,454元。
馬場浮世繪│$61,599,454W飛 嘉應高昇變「派息」神獸
馬圈快訊
14小時前
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
16小時前