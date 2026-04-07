中國觀察︱四月融冰 兩岸互動偏愛清明時

四月清明，歷來是兩岸高層互動、關係緩和的「融冰期」。今年的「習鄭會」預計將於4月10日登場，恰巧兩年前的「習馬會」也在4月10日。清明期間，兩岸交流總是特別熱絡，這並非偶然，而是兼具文化傳承與現實意義的選擇。

2005年4月29日，國民黨主席連戰率團訪陸，北京人民大會堂里，胡錦濤與連戰的雙手緊握，跨過海峽天塹，也跨越半世紀風雨。那場國共兩黨的「破冰之旅」選在清明後，一笑泯恩仇，為兩岸關係正常化奠定基礎，也開啟了兩岸高層常態化互動的序幕。此後，連戰獲邀到大陸10多次，訪古都、話和平，近半都選擇在4月。

相關新聞：鄭麗文訪陸︱料周五見習近平 國共10年來最高層會晤稱「成果一定超預期」

台灣前領導人馬英九首次訪陸雖始於2023年3月27日，但行程延續至4月7日，主要活動集中在清明節到湖南湘潭祭祖。2024年清明期間，馬英九再次率台灣青年訪陸，赴陝西出席清明公祭軒轅黃帝典禮，並於4月10日在北京同習近平二度會面。

此次鄭麗文再續4月兩岸佳話，4月7日出發，從南京中山陵到京滬台企，行程復刻連戰、馬英九當年路線，既契合清明時節的文化內涵，也是對過往兩岸互動傳統的延續。按照以往的規格，中共中央台辦主任宋濤將在上海機楊迎接鄭麗文。

從連戰破冰、馬英九尋根，到鄭麗文融冰，4月的兩岸互動從未間斷。清明慎終追遠的傳統，讓兩岸同宗同源的民族情感得以凝聚，超越政治隔閡及黨派分歧。即使國民黨如今身處在野之位，國共對話仍勝於沉默。我們寄望，丙午馬年的清明，終將成為兩岸關係史上又一個值得重溫的好時節。

紀曉華