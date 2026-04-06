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鄭麗文訪陸︱連勝文籲慎言 免被綠營抹紅

兩岸熱話
更新時間：08:56 2026-04-06 HKT
發佈時間：08:56 2026-04-06 HKT

鄭麗文即將啟程訪陸，並很可能與中共總書記習近平會晤。國民黨前副主席連勝文昨日分享其父連戰2005年的「破冰之旅」經驗，稱現在兩岸情況遠比21年前嚴峻，呼籲鄭麗文一行謹言慎行，以免被民進黨的「媒體鷹犬」及「網路打手」斷章取義抹黑、抹紅。

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連戰禁絕幕僚即興發言

2005年4月底，時任國民黨主席連戰訪問大陸，同中共總書記胡錦濤會面，為國共逾半世紀破冰。雖然國民黨當時已成在野黨，但此訪為此後兩岸關係開啟約10年的蜜月期。當時連勝文也隨父訪陸，而鄭麗文是當時的隨團發言人。

連勝文昨在臉書憶述，當年的行程相當低調，連戰當時嚴格要求幕僚「絕不可擅自對外發言」，甚至減少與媒體閒聊，以免被當時執政的民進黨抓到把柄進行「抹紅」攻擊，連戰訪陸期間幾乎沒有即興發言。

連勝文說，現在兩岸的情況遠比2005年更加嚴峻，互信被破壞殆盡，兩岸民間特別是社群媒體上，也出現了許多不理性甚至充滿惡意的言論。因此在面對大陸媒體發言時，有些說法或許會在大陸得到稱許，但卻非常有可能被台灣當權者的媒體鷹犬及網路打手斷章取義、扭曲，用來抹黑、抹紅個人及國民黨。

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