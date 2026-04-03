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塑膠袋之亂︱台灣超市限購民眾怨難買垃圾袋 業界料清明後加價3成

兩岸熱話
更新時間：10:05 2026-04-03 HKT
發佈時間：10:05 2026-04-03 HKT

美國對伊朗開戰，影響全球石化原料供應。台灣近期傳出塑膠原料緊張，有台北、新北民眾抱怨為買專用的垃圾袋「四圍撲」，有大型超市要限購保鮮紙、垃圾袋。當地有業界預料，清明假後，相關產品可能加價最多3成。

早餐店另收膠袋錢

綜合台媒報道，美伊戰爭持續下，台灣近期傳出塑膠原料短缺消息，許多擔心無袋用和加價的民眾，開始搶購保鮮紙、垃圾袋等產品。

台北有市議員也反映買垃圾袋難問題。FB:李明賢
台北有市議員也反映買垃圾袋難問題。FB:李明賢

有網民在Threads上發文表示，「晚上跑了幾家附近超商、超市，新北市專用垃圾袋各種尺寸都缺貨了。唯二施行垃圾費隨袋徵收政策的雙北市，恐怕得未雨綢繆，如果由於買不到專用垃圾袋害老百姓倒不了垃圾就太垃圾了。」

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台北市議員李明賢也在FB回應，「阿賢助理剛剛跑了好幾家店，終於買到5公升裝的塑膠袋，這是辦公室日常用品需求，現在居然還要一波三折才能買到」。

許多網民也留言，指在雙北地區同樣有買垃圾袋困難的問題。

美式大賣場好市多，在3月底時已實施保鮮紙、垃圾袋、保鮮袋限購令。部份早餐店則改為實行膠袋收費制。

台灣有塑膠業界人士預料，清明節假期後，當地一包膠袋售價會貴兩至三成。

新北市長侯友宜日前則表示，保證新北市專用垃圾袋不會漲價，並打擊商家囤貨行為。環保局長程大維指，目前清點專用垃圾袋庫存量約有3個月。

 

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