東莞艦 安慶艦入列東部戰區 提升震懾「台獨」能力

兩岸熱話
更新時間：09:16 2026-03-10 HKT
發佈時間：09:16 2026-03-10 HKT

央視新聞前日公開海軍最新兩艘055型導彈驅逐艦，舷號分別是東莞艦（109）和安慶艦（110）。據悉，最新入列的兩艘艦艇部署在東部戰區海軍，自此三大戰區海軍均有055型導彈驅逐艦。軍事專家張軍社表示，將顯著提升東海艦隊震懾與打擊「台獨」的能力。

055型導彈驅逐艦被譽為航母「帶刀護衛」，2020年1月，首艦南昌艦（舷號101）入列。此後，拉薩艦、鞍山艦、無錫艦、大連艦、延安艦、遵義艦、咸陽艦7艘055型導彈驅逐艦逐一公開亮相。

根據公開報道顯示，此前的8艘055型導彈驅逐艦分別部署在北部戰區海軍和南部戰區海軍，最新入列的兩艘艦艇東莞艦和安慶艦部署在東部戰區海軍，自此，三大戰區海軍均有055型導彈驅逐艦。

軍事專家張軍社對北京《環球時報》表示，當前中國已有三艘航空母艦，未來航艦與兩棲攻擊艦數量仍將增加，而遠海交通線、能源通道守護及海外利益維護等，都需要大量大型水面作戰艦艇作為支撐。現有055型的規模仍顯不足，未來需持續擴大建造。

 
 

