台內政部長稱外甥被查 國台辦：絕不允賺大陸錢又支援「台獨」

「台獨頑固分子」的台灣內政部長劉世芳，其外甥顏文群在中國投資，早前有報道指遭國台辦依法查處。國台辦發言人今日指，決不允許有人支援「台獨」又賺大陸錢。

國台辦今日舉行農曆新年首場記者會，有媒體關注顏文群的懲戒情況，以及會否擴大查處範圍。



國台辦發言人張晗表示，對「台獨」頑固分子及為其提供支援的企業、個人，我們將以事實為依據、以法律為準繩，採取一切必要措施嚴厲打擊，決不允許支援「台獨」、破壞兩岸關係的人一邊在大陸賺錢、一邊幹「吃飯砸鍋」的事。

她又指出，懲治措施只針對極少數「台獨」頑固分子及其關聯企業、金主，不涉及廣大台灣同胞。

另外，農曆新年期間，兩岸「小三通」客運航線從2日至26日，共計運行850多個班次、年增率4.66％，運載旅客15.24萬人次、年增27.61%，且廈金、福馬航線客流量均達到復航以來新高。