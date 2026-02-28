台內政部長親屬傳投資大陸謀利 國台辦：依法查處

被大陸列為「台獨頑固分子」的台灣內政部長劉世芳，昨日被指縱容親屬在陸投資謀利「賺紅錢」，並收受其提供的政治獻金。大陸國台辦回應稱正依法查處，決不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人做「吃飯砸鍋」的事情。

享補貼優惠 公司營收近3億元

有媒體昨日引述消息人士報道，劉世芳外甥顏文群現任台灣某公司總經理，該公司主要負責鋰電池負極材料製造，在江西、廣東、雲南等地均有投資。

其中江西某公司經營情況良好，去年營業收入高達2.95億元（人民幣，下同），現有員工130餘人，公司在稅收、發展補貼等方面多次享受優惠政策，累計金額近10萬元。

報道引述知情人士痛批，劉世芳一方面對在台陸配態度強硬，經常鼓噪「抗中保台」，阻礙兩岸交流，一方面卻默許親屬在大陸投資，並收取政治獻金，批評劉世芳大搞雙標，「只許親屬賺紅錢、不許民眾搞交流」。

國台辦發言人陳斌華昨日回應稱，注意到有關報道，正依法依規查處相關問題，決不允許台獨頑固分子及親屬在大陸投資經商謀利，決不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人一邊在大陸賺錢、一邊做吃飯砸鍋的事。

台灣的陸委會稱，大陸假藉媒體散布惡劣訊息，對台灣政府、官員以及無辜民眾進行「跨境鎮壓」，予以嚴正譴責。