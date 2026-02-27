蘿莉控︱台婦科淫醫偷拍病人 藏2TB未成年裸體影像網上Share

台灣揭發有婦產科醫生，藉行醫之便偷拍未成年或少女患者私密照片，還收藏達2TB的幼齒性影像，在多個「蘿莉控」LINE群組。

料逾百名患者受害

綜合台媒報道，涉案醫生姓羅，年約30多歲，是桃園市某知名連鎖婦產科旗下醫生。

涉案的羅姓婦產科醫生。中時

檢警查出，羅男於2020年間加入共11個主題均為「蘿莉」、「幼女」、「幼齒」的網路兒少性影像群組，並傳送、分享相關兒少性影像。

羅男還被查出，涉嫌替病患看診時偷拍大量女童及少女私密處照片，由於絕大部分被害人未露臉，初估至少有上百名未成年病患受害。

警方搜查羅男的診所及住處，於電腦主機及隨身碟，分別找到1.3TB和870GB的兒少性影像。



新北地檢署依兒少性剝削防制條例散布兒少猥褻行為之影片及無正當理由持有兒少性影像等罪起訴這名淫醫，並求處至少2年2個月的重刑。