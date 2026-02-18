諾如病毒？︱宮廟主持疑染病反胃大噴發 賴清德「遇襲」手臂中招︱慎入
更新時間：17:12 2026-02-18 HKT
台灣領導人賴清德年初二（18日）到台南發福袋期期間，旁邊的廟宇主委疑感染諾如病毒不適，反胃作嘔大噴發，嘔吐物飛濺中賴清德的左臂及衣服。
綜合台媒報道，賴清德早上7時抵達台南祀典武廟發放紅包福袋。
當賴清德在聽立委陳亨妃致辭時，在其左邊的祀典武廟主委林培火突然用手摀住嘴巴，但大量嘔吐物仍凌空飛噴，部份濺中賴清德的手臂和衣物上。
活動隨即中斷，林培火到了後方休息，賴清德也上前察看了解。
賴清德隨後致辭時表示，據初步了解，林培火家中有家人感染諾如病毒，林培火可能受到影響，目前健康狀況沒有大礙。林培火事後亦表示，是因為兒子跟媳婦都得了諾羅病毒，自己也被感染，吐一吐就好了，真的很抱歉，「忍不住，歹勢（不好意思）啦」。
