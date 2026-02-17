Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台灣作家莊祖宜指大陸作家殳俏侵權　抄襲飲食作品

近日，旅美台灣作家莊祖宜在社交媒體指，其知名著作《廚房裏的人類學家》遭到中國大陸知名作家殳俏逐字抄襲，已發律師函給對方和出版社告知，但仍未獲回應。

莊祖宜稱，她本人認識對方，因此先自行通過微信聯繫溝通，沒想到遭對方刪除好友置之不理。接著透過簡體版權所有的理想國出版社轉達訊息，對方仍不予回應。

上個月底，她與律師合力撰寫侵權告知函，內容指殳俏「原封不動挪用」其內容，同時發出電子文件與簽名紙本給人民文學出版社和殳俏本人的註冊公司，目前紙本簽收已逾多日，對方仍絲毫不回應。

莊祖宜畢業於台灣師範大學英語學系、美國哥倫比亞大學人類學研究所，在台灣飲食文學圈享有知名度，曾著有《餐桌上的人間田野》、《廚房裏的人類學家》等作，其夫婿是美國駐成都最後一任總領事林傑偉，她也曾在成都生活。

