毒駕拖行撞死警所長 台惡女判死刑

台灣女子陳嘉瑩毒駕逃逸、拖行臨檢她的新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫撞擊施工護欄，導致他傷重殉職，被起訴殺人罪。新北地方法院國民法庭昨（11）日判處陳嘉瑩死刑、褫奪公權終身。合議庭在判決中指摘，劉宗鑫穿警服執勤，卻被陳嘉瑩拖行撞死、行為可稱「虐殺」，還稱「不是我家人所以不難過」，可見犯後無悔意，藐視合法公權力，屬於「天理難容」、「人神共憤」。

法院指行為天理難容

判決指出，陳嘉瑩在施用含有甲基安非他命（冰毒）、愷他命（K粉）、依托咪酯成分電子煙彈後毒駕上路，在2024年晚10時許把車停在新北地檢署偵查大樓前，被巡邏經過的劉宗鑫與楊姓警員發現車牌有異盤查，過程中發現疑似毒品，陳嘉瑩拒絕下車接受調查，反而猛踩油門向前疾駛，劉宗鑫見狀伸手抓住陳嘉瑩衣領、手臂及車窗玻璃，喝令陳嘉瑩下車，陳嘉瑩卻以S型危險駕車方式逃逸，並向左撞擊捷運施工護欄導致劉宗鑫後背撞擊護欄跌落在地，重傷死亡。

陳嘉瑩毒駕逃逸、拖行新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫撞擊施工護欄，導致傷重殉職。 中時

合議庭指摘，陳嘉瑩不顧劉宗鑫手仍在車內，以高速行駛的方式要擺脫劉宗鑫，在劉宗鑫盡責執勤不願放手，陳嘉瑩起殺意，以高速衝撞路邊捷運施工護欄的方式，導致盡忠職守的劉宗鑫受撞擊死亡，批評行為實可稱為「虐殺」，足見陳嘉瑩視人命如草芥，也造成劉的親友承受永遠不可磨滅的心靈創痛。

合議庭指出，陳嘉瑩在接受醫生鑑定時，回答稱「因被害人不是我的家人，所以我不難過」，顯見犯後並無悔意，陳嘉瑩對於與其素無恩怨的劉宗鑫合法執行公權力時，竟只為了自己逃逸，以「虐殺」手段殺死身為派出所所長的劉宗鑫，顯見陳嘉瑩藐視與挑戰合法公權力的執行，所犯之罪為「天條大罪」，屬於「天理難容」、「人神共憤」之罪，符合犯罪情節最嚴重要件。

女毒蟲陳嘉瑩。 中時

此外，陳嘉瑩曾當過店長與白牌車司機，卻因故負債累累，又多次施用或持有毒品，顯見素行不佳。

合議庭認為不宜對陳嘉瑩輕縱，且檢察官請求的無期徒刑，無法反應出陳嘉瑩行為的惡行以及對被害人家屬所造成的傷害，更無法反應出保障警察生命，因此綜合上情，處陳嘉瑩死刑，並宣告褫奪公權終身。