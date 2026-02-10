北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000

去年在台灣引發社會廣泛熱議的台北捷運「讓座風波」，近日有判決結果。案中常作女性打扮、網稱「Fumi阿姨」的張姓男子，因踢飛一名要求其讓座的七旬老婦，早前被警方裁罰。張男不服上訴，辯稱是正當防衛。新北地方法院審理後，根據閉路電視畫面，認定其行為已超越防衛必要性，但考慮其一直行為良好，最終將罰款由6000元（新台幣，下同，約1500港元）減至4000元（約1000港元），全案確定，不得再抗告。

事件回顧：讓座爭議演變肢體衝突

這宗備受關注的事件發生在去年9月29日，地點為台北捷運的一列行駛中車廂內。當時，張男（Fumi阿姨）因拒絕讓座予一名曾姓老婦，雙方爆發激烈口角，其後演變成肢體衝突。根據最初的媒體報道及網絡片段，張男起腳踢向老婦，導致事件迅速在網絡上發酵，引發關於讓座文化、性別氣質及暴力行為的激烈討論。警方介入後，初步對張男的施暴行為處以6000元新台幣（約1500港元）的罰款。

被告上訴：堅稱出腳乃自衛

「Fumi阿姨」不服警方裁決，向新北地方法院提出抗告。他在申訴中詳細陳述，事件起因是曾姓老婦強逼其讓座，在被拒後，老婦情緒激動，先以言語攻擊，繼而動手。張男辯稱，當時老婦多次以一個裝有金屬容器的手提袋，持續攻擊其膝蓋部位，令他感到疼痛及受威脅。他強調，自己在過程中已一再忍讓，但對方侵擾行為並未停止，為求自保、阻止對方持續施暴，才以腳踢方式阻止騷擾，其行為應屬合法的正當防衛，不應受罰。

法庭審理：閉路電視還原關鍵過程

新北地方法院在審理此案時，關鍵證據來自於車廂內的閉路電視錄影片段。

法官在判決書中就「正當防衛」的法律要件作出了詳細解釋。法官指出，雖然曾姓老婦的攻擊行為在先，但當「Fumi阿姨」以左腳成功擋開其第四次攻擊後，老婦並未有持續攻擊的動作。法官認為，此刻曾姓婦人的「不法侵害」行為已經過去，不再構成法律上「現在不法之侵害」的要件。

因此，「Fumi阿姨」隨後追加的起腳踢踹行為，已超越了即時防衛的必要性，不符合正當防衛的構成條件。基於此，法官認定雙方均有互相施加暴行的行為，並非單方面的攻擊。

最終，法官審酌「Fumi阿姨」決定酌情減輕罰則，將原處罰的6000元新台幣，改判為罰款4000元新台幣。