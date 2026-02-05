17歲少年酒後與茶行人員爆糾紛 持槍射對頭店家20多槍洩憤

台中市太平區一間茶行周四（5日）上午驚傳槍響，17歲少年持改造長槍朝大門射擊20多槍，隨即逃逸無蹤。其後，該少年自知法網難逃，前往第四分局自首。據報少年與茶行人員日前酒後有糾紛，心生不滿遂持槍洩憤，幸無人傷亡，案件正調查。

太平警分局表示，周四10時許接獲報案，稱中山路三段某茶行有男子以不明槍枝射擊大門後隨即逃走，立即調動警力到案發地方，並迅速封鎖現場和查看閉路電視片段，所幸商家未營業無人受傷。

茶行玻璃門遭掃成蜂窩，槍手隨後帶槍投案。 中時

少年辯稱涉案槍為已故友人所有，目前太平警方依法帶返偵辦，全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、毀損罪移送少年法庭偵辦，將持續針對相關涉案動機與槍枝流向作溯源調查。

太平分局分局長李珏民表示，對於任何暴力不法行為，警方絕不寬貸，必定迅速查辦、依法究責，以維護市民生命安全與社會秩序，展現警方打擊犯罪的決心與行動力。