台大「法老王」林睿庠暗網販毒 美國法院判囚30年

台灣大學00後學霸林睿庠被指在美國成立暗網作全球販毒，2024年5月於紐約被捕。紐約聯邦法院周二（3日）以分銷毒品、洗錢與販售不當藥品等罪名，重判入獄30年，出獄後還須監管5年及沒收上億美元資產。之前有報道指，有傳林睿庠決定做「二五仔」供出同夥，或能免去終身監禁。如今卻被判重囚。

相關新聞：暗網毒梟︱台大學霸跨國販毒3年賺1億美金 傳做一事或免在美囚終身

林睿庠在2024年3月暗網商店關閉前，於地下毒品市場販售超過1噸的毒品，2024年12月16日於聯邦法官麥馬洪（Colleen McMahon）的庭上認罪，麥馬洪認為需加重量刑。

林睿庠被指在美國成立暗網作全球販毒。美國司法部

林睿庠被指在美國成立暗網作全球販毒。美國司法部

紐約南區聯邦檢察官克雷頓（Jay Clayton）在新聞稿中表示，林睿庠在美期間，於網上向全球販售總值高達1億500萬美元的毒品，是全球主要販運者之一。林睿庠獲利數百萬美元，至少造成1人死亡並擴大鴉片藥物危機。

曾教聖露西亞警員網上犯案

法庭文件指出，林睿庠在「無痕市場」（Incognito Market）架設暗網網站，以「法老王」（Pharoah）為名指揮調度高達數百萬美元營業額的網路運作。

林睿庠是2020年10月架設無痕市場的創始人之一，2022年1月至2024年3關站期間主導運作。林睿庠當時人在聖露西亞技術團服勤，期間還在臉書貼文，對聖露西亞警官進行網路犯罪與虛擬貨幣4天訓練課程。



林睿庠熟悉電腦程式寫碼，暗網商店註冊帳戶超過40萬，他透過1800多個「攤商」對數十萬買主銷售毒品，交易量超過64萬次。