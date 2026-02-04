苗栗漢街市持刀騷擾攤販 砍警頭兩刀遭開槍擊斃

台灣接連發生街疑似隨機街頭斬人案，繼3日晚有人在台南斬傷3人後，4日早上，苗栗有中年男子持刀在街市騷擾檔販，有警員頭部被斬中兩刀，警員開槍制止時，疑犯被擊中胸口死亡，有途人在協助時被誤擊傷。

助捉犯途人手掌中槍

綜合台煤報道，4日早上7時許，41歲鍾姓男子持刀在苗栗南苗市場騷擾攤販。

疑犯中槍後被送院急救。自由時報

警員趕到勸說時，向鍾男噴辣椒水，期間鍾男發難，持刀砍向一名意外摔倒的警員頭部，令對方中了兩刀，滿頭鮮血。

同行另一警員見狀，向鍾男開了2槍制止，1槍擊中鍾男胸口，1槍誤中熱心上前壓制疑犯的途人手掌。

3名傷者送院後，鍾男傷重不治。

報道指，鍾男疑似有精神異常，平常並不會在事發市場出沒，今日疑因與攤商借手機不成犯案。詳細犯罪動機仍待警方進一步釐清。