Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台南狂徒無差別街頭斬傷3人 一人遭捅穿腹部大量出血︱有片

兩岸熱話
更新時間：22:23 2026-02-03 HKT
發佈時間：22:23 2026-02-03 HKT

台南發生疑似隨機斬人狂徒。今日（3日）晚間8時許，一名黑衣兇徒在金華派出所門口的斑馬線上，持30厘米獵刀瘋狂捅傷路人，消息指，有3人受傷送院。

台南晚上街頭發生無差別斬人事件。facebook@台南大小事
台南晚上街頭發生無差別斬人事件。facebook@台南大小事
台南晚上街頭發生無差別斬人事件。facebook@台南大小事
台南晚上街頭發生無差別斬人事件。facebook@台南大小事
台南晚上街頭發生無差別斬人事件。facebook@台南大小事
台南晚上街頭發生無差別斬人事件。facebook@台南大小事

消防單位表示，傷者共3人，包括42歲男子腹部穿刺傷大量出血、32歲女子背部穿刺傷，以及29歲男子拇指約1.5厘米刀傷，送醫時皆意識清楚，目前由醫院持續治療觀察。兇手犯案以後當場被壓制，不過因為手部受傷，同樣被送往醫院治療。

台媒消息指，兇手為一名足療師疑似因近期失戀，當時持刀在路上看到一對陌生男女朝對方攻擊，事發地點就在六分局金華派出所前的斑馬線上。有民眾拍下事發經過。當時男子一邊持刀揮砍、一邊大吼，被砍民眾驚逃，衝向派出所內求助，不慎跌坐在樓梯上卻繼續遭到兇手揮砍，警員見狀衝出來，將兇手當場壓制。

警方表示，疑犯是一名在附近足體養生館上班的男子，兇器是上班用的足療刀，先劃傷路人男子的腹部、再劃傷女子的背部。初步調查，該名男子疑似近期因感情因素精神恍惚，其傷人動機正積極調查中。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
影視圈
2026-02-02 18:30 HKT
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
8小時前
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
9小時前
天氣寒冷｜周日再凍過！氣溫降至13℃ 一日之間降8℃
天氣寒冷｜周日再凍過！氣溫降至13℃ 一日之間降8℃
社會
10小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
法官表明限潘焯鴻下周四前還清69萬元否則頒令破產。劉曉曦攝
潘焯鴻遭入稟呈請破產 官限下周四前還清69萬元否則頒令破產 潘強調戶口仍遭凍結
社會
9小時前
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
生活百科
2026-02-02 17:34 HKT
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
2026-02-02 13:00 HKT
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
4小時前