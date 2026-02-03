台南狂徒無差別街頭斬傷3人 一人遭捅穿腹部大量出血︱有片
更新時間：22:23 2026-02-03 HKT
發佈時間：22:23 2026-02-03 HKT
台南發生疑似隨機斬人狂徒。今日（3日）晚間8時許，一名黑衣兇徒在金華派出所門口的斑馬線上，持30厘米獵刀瘋狂捅傷路人，消息指，有3人受傷送院。
消防單位表示，傷者共3人，包括42歲男子腹部穿刺傷大量出血、32歲女子背部穿刺傷，以及29歲男子拇指約1.5厘米刀傷，送醫時皆意識清楚，目前由醫院持續治療觀察。兇手犯案以後當場被壓制，不過因為手部受傷，同樣被送往醫院治療。
台媒消息指，兇手為一名足療師疑似因近期失戀，當時持刀在路上看到一對陌生男女朝對方攻擊，事發地點就在六分局金華派出所前的斑馬線上。有民眾拍下事發經過。當時男子一邊持刀揮砍、一邊大吼，被砍民眾驚逃，衝向派出所內求助，不慎跌坐在樓梯上卻繼續遭到兇手揮砍，警員見狀衝出來，將兇手當場壓制。
警方表示，疑犯是一名在附近足體養生館上班的男子，兇器是上班用的足療刀，先劃傷路人男子的腹部、再劃傷女子的背部。初步調查，該名男子疑似近期因感情因素精神恍惚，其傷人動機正積極調查中。
