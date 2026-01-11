日本議員石平訪台遭嗆聲「漢奸」 新黨幹部闖會場被驅離

遭中方制裁的華裔日本參議員石平近日訪台，9日出席印太戰略智庫主辦的研討會，突遭新黨副秘書長游智彬闖入鬧場，手舉「漢奸」標語對石平近距離挑釁，事後立即被驅離。游智彬離場後不斷高喊「台灣有言論自由嗎？」斥責主辦單位。



相關新聞：日議員石平抵台稱「台灣絕非中國一部分」 中方：宵小狂言不值一評



游智彬手持「漢奸」字牌，嗆石平「來辯論啦，釣魚台到底是誰的」，隨後遭架出會場。他說，現場遭獨派黑衣人以推擠、包圍、勒頸撂倒在地，後腦勺重擊地面，當場感到暈眩不適，隨即前往醫院驗傷。

他已提告立委沈伯洋、印太戰略智庫執行長矢板明夫。新黨嚴正譴責任何形式的政治暴力。



石平出生於四川，北京大學畢業，後來赴日留學，2007 年歸化日本籍，更在 2025 年高票當選日本參議員，遭中方制裁。他此次訪台，聲稱「台灣是獨立國家」。

對於這場風波，石平回應，「討論前就先把我界定為漢奸，我怎麼跟你討論，那不是民主方式，也不是討論問題的方式」。

游智彬事後表示，前往現場是為了捍衛釣魚台還有與石平理性辯論。石平跑到台灣挑釁中國，留下的災難卻是台灣自己承擔，也希望外界知道，台灣不是只有一種聲音，台灣想要和平；新黨做為本土政黨，有責任捍衛台灣安全，期望石平可以與新黨等統派辯論看看。