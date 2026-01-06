Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日議員石平抵台稱「台灣絕非中國一部分」 中方：宵小狂言不值一評

即時國際
更新時間：16:43 2026-01-06 HKT
發佈時間：16:43 2026-01-06 HKT

日本華裔參議員石平今天抵台，在台北松山機場發表談話強調，踏上台灣國土充分說明中華人民共和國和「中華民國」是完全不同的國家，台灣絕對不是中國一部分，台灣就是台灣。

中國外交部發言人毛寧今天在例行記者會上答問時回應：「宵小狂言不值一評。」

相關新聞：網傳「石平跪像」送四川故鄉及北大母校 雕刻店¥7600接單製兩尊

石平出生於四川，畢業於北京大學，後來赴日留學，2007年取得日本國籍，去年7月參議院選舉中，石平以日本維新會候選人身分參選，並首次當選。中國外交部去年9月對其「實施制裁」，批評石平「為了一己私利，數典忘祖，出賣良知，勾連反華勢力挑釁滋事」。

石平應印太戰略智庫邀請赴台出席研討會。他稱，踏上台灣國土非常高興且激動，中華人民共和國政府對他制裁、不允許他進入中國國境，今天順利進入台灣國境，充分說明中華人民共和國和「中華民國」是完全不同的國家。

相關新聞：制裁石平｜首位議員遭制裁日方提交涉 官媒斥「反華急先鋒」

被問及中國外交部指石平涉台言論「不值一提」，石平回擊，「愛提不提，我無所謂」。

