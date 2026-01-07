台灣F-16戰機花蓮墜海細節曝光 飛行員失聯前曾三次呼叫「跳傘」

台灣花蓮空軍基地一架編號6700的F-16V單座戰機，6日晚間在花蓮外海執行例行夜間訓練任務時不幸失事墜落，台空軍（7日）上午10時，在花蓮空軍第五戰術混合聯隊「飛虎廳」召開「0106專案報告」臨時記者會說明。

是否跳傘仍未釐清

台空軍司令部江義誠少將指出，辛柏毅6日執行夜間訓練時擔任右編僚機，於晚上6時17分自花蓮空軍基地起飛。依通聯紀錄、操作資料及雷達軌跡研判，至晚上7時27分30秒，辛柏毅曾透過無線電回報「空中失散」，當時高度約為7600呎；隨後高度持續下降，在約4000呎時2號機再度通報「我現在高度一直下掉」，並於2600呎高度時連續三次呼叫「預計跳傘、跳傘、跳傘」，雷達訊號最終在1700呎時消失。

目前可確認的是，飛行員確實有進行跳傘呼叫，但是否已實際執行，還沒有得到信標機的求救訊號，仍有待後續調查釐清。依事發當日氣象資料判斷，天候條件符合訓練派遣標準，事故戰機在機身與發動機方面，均依規定完成定期檢查，並未發現異常紀錄。

搜救進度方面，當局已動員空中兵力13批、13架次，海上則派遣艦艇11艦次，並結合119名人力同步展開搜索。同時已下令停止「天安二號」相關演訓任務，全面配合搜救行動，並對同型機實施加強檢查，以確保飛行安全。

F-16構改主要是台灣空軍代號「鳳展專案」將現有F-16A/B戰機升級為F-16V（Block 20），核心是換裝先進的AN/APG-83 AESA雷達，並強化航電與裝備，大幅提升偵測、鎖定與攻擊能力。