圍台軍演｜美呼籲保持克制 國防部：堅決挫敗外來干涉

兩岸熱話
更新時間：08:25 2026-01-03 HKT
發佈時間：08:25 2026-01-03 HKT

解放軍東部戰區12月29日起在台灣舉行圍島實彈演習，至12月31日宣告結束，繼日本、澳洲、菲律賓之後，美國國務院周四（1月1日）呼籲中國大陸保持克制，停止對台軍事施壓，並與台灣展開有意義的對話。對此，中國國防部昨日強調，絕不允許任何人任何勢力打着和平的幌子，干涉中國內部事務，禍亂台海。

解放軍周一（12月29日）無預警宣布大規模圍台軍演「正義使命—2025」，並於隔天（30日）在台灣本島周邊進行實彈射擊，發射的共27枚火箭彈落點迫近台灣24海里線，是史上距離台灣最近的一次實彈射擊。

解放軍東部戰區新聞發言人李熹稱，戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗「台獨」分裂和外部干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

上述軍演陸續引起包括日本、澳洲、英國和歐盟等國家和地區表示關切。在中國大陸宣布軍演結束隔天，美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）在國務院官網發布簡短聲明，批評中國大陸的對台和區域其他國家的軍事行動和言論不必要地升高緊張情勢。美國敦促北京保持克制，停止對台軍事施壓，並與台灣展開有意義的對話。

皮戈特並表示，美國支持台海的和平與穩定，反對任何一方單方面改變現況，包括通過武力或脅迫的方式。

中方回應

中國國防部發言人張曉剛昨日就有關國家「炒作」演習作出回應，強調台灣問題純屬中國內政，不容任何外界干涉，敦促有關國家停止對「台獨」勢力縱容支持。解放軍將持續加強練兵備戰，堅決挫敗一切外來干涉圖謀，捍衛國家主權、統一、領土完整。

美國總統特朗普早前也曾回應大陸圍台軍演，稱中國國家主席習近平沒有告訴他任何事，又說不擔心大陸會對台動武。

