元旦演說︱賴清德籲強韌國防抗大陸軍事野心 國台辦斥危機製造者

台灣領導人賴清德發表元旦演說，他表示，在面對大陸軍事野心，台灣已沒時間等待、內耗，呼籲朝野合作通過強韌台灣的國防預算。國台辦則指責賴是和平破壞者及危機製造者。

呼籲通過國防預算

賴清德1日早上，以「韌性之島、希望之光」為題發表元旦講話。細數民進黨政府過去一年的工作，以及提出來年打造更安全、堅韌的台灣，促成民主團結的台灣等目標。

賴清德強調在大陸軍事野心下，台灣無時間內耗，呼籲儘快通過國防預算。中央社

之後，賴清德說，面對大陸持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心。「作為總統，我的態度一直都很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制」。

賴清德稱，他去年已宣佈啟動反滲透17項國安策略，加速推動國安十法修法，並透過八年1.25萬億新台幣國防特別預算投資，全面提升戰力，壯大國防產業，強化台灣安全與社會安定，政府今年將一一執行這些政策。

賴清德強調，面對大陸嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗。「我們可以對許多議題有不同看法，但沒有強韌的國防，就不會有國家，更不會有我們彼此爭辯的空間」，因此他期盼朝野攜手合作順利讓重要的國防預算趕緊通過。

此外，他也說，過去一年許多福台利民的法案，因為政治杯葛，被嚴重延宕；更有許多有違憲之虞的法案，被強行通過。

賴清德相信，大家都期待在嶄新一年的開始，2025的僵局不會延續到2026。攸關台灣的生存發展的建設不會再因杯葛而停滯。

他表明，將積極行動，促成朝野合作，並重申只要有助於化解對立、凝聚共識，他願意在《憲法增修條文》第4條第3項、以及憲法法庭113年憲判字第9號，所揭示的合憲方式下，赴立法院進行國情報告。他由衷期盼，朝野能夠在新的一年共同努力，讓台灣團結一致，一起面對內外部挑戰，開創新局。

向外部勢力賣身獻媚

國務院台辦發言人陳斌華回應媒體提問時表示，賴清德的講話充斥著謊言與妄言、敵意與惡意，再度兜售「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，重彈「民主對抗威權」老調，妄圖蠱惑台灣民眾、誤導國際輿論，再次暴露其「台獨」立場冥頑不化、對抗思維執迷不悟，充分坐實其是不折不扣的「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」。

陳斌華說，賴清德上台以來，違背台灣社會主流民意，頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷炮製分裂謬論，蓄意升高兩岸對立，加劇台海局勢緊張。為謀取政治私利，大肆揮霍民脂民膏，大搞「備戰謀獨」、「全民皆兵」，把民眾綁上「台獨」戰車，把台灣推向兵凶戰危險境。對外部勢力一味獻媚輸誠、賣身投靠，嚴重損害台灣民眾和企業切身利益；在島內實行「威權統治」，肆意踐踏民主、破壞法治、禁限自由，大搞「綠色恐怖」、黨同伐異，製造「寒蟬效應」。如此劣跡斑斑之人有何資格和顏面奢談「民主」、「自由」、「公義」、「團結」？



