台灣宜蘭7級地震 ｜地動山搖前黑夜現離奇強光 網民：天有異象︱有片

更新時間：10:48 2025-12-28 HKT
發佈時間：10:48 2025-12-28 HKT

台灣東部海域昨日（27日）深夜發生7級地震，全台各地明顯有感。有民眾表示，地震發生前天空閃過一道光後，隨即天搖地動。影片上傳到社交平台後，引發大量網民熱討，有人驚呼「天有異象」，更有人回憶，過去不論過去發生的大地震，也曾見過類似閃光，隨後便發生地震。

臉書粉專「我是北投人」發文表示，讀者提供的閉露電視畫面顯示，位於北投區中和街的天空在地震發生前突然亮起一道光，隨後地面開始劇烈晃動，畫面清楚捕捉到閃光的瞬間。新北市蘆洲區也有閉路電視拍下地震前的強光畫面。

宜蘭昨晚外海發生的7級地震，台灣氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，此次地震由菲律賓海板塊隱沒至歐亞板塊所致，規模雖大但因深度較深，影響範圍廣，北中台灣搖晃約10秒，花蓮則長達21秒，未來一周可能仍有5.5至6級的餘震。

